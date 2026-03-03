Gençlere 228 milyar TL'lik dev destek başlıyor! Torba yasadan müjde çıktı: İlk kez işe girenin 6 aylık maaşı devletten

Devlet desteğinden yararlanma şartları neler?





Yeni istihdam paketinden faydalanmak isteyen gençler ve işverenler için belirlenen temel kriterler ise şöyle:





Yaş sınırı: Düzenleme, 18 ile 25 yaş aralığındaki gençleri kapsayacak.

İlk iş deneyimi: Destekten yararlanabilmek için gencin çalışma hayatına "ilk kez" adım atıyor olması gerekecek.

Özel sektör şartı: İstihdamın özel sektör firmaları bünyesinde gerçekleşmesi zorunlu olacak.





Bu şartları karşılayıp iş başı yapan gençlerin sadece ilk 6 aylık maaşları ödenmekle kalmayacak; aynı zamanda sigorta başlangıçları yapılarak bu yarım yıllık süreçteki tüm primleri de devlet güvencesinde olacak.