Gençlere 228 milyar TL'lik dev destek başlıyor! Torba yasadan müjde çıktı: İlk kez işe girenin 6 aylık maaşı devletten

09:593/03/2026, Salı
İş arayan milyonlarca genci ve ailelerini yakından ilgilendiren tarihi istihdam paketi Meclis yolunda. SGK'nın hazırladığı dev paketle, ilk kez işe giren gençlerin yarım yıllık maaşı ve sigortası İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 228 milyar liralık dev bütçeyle hazırlanan ve 750 bin gence iş kapısı aralaması beklenen uygulamanın tüm şartları belli oldu. İşte merak edilenler.

Devlet, genç istihdamını artırmak ve iş hayatına ilk adımı kolaylaştırmak için tarihi bir teşvik paketini devreye alıyor. Meclis'e sunulmaya hazırlanan yeni torba yasa kapsamında, ilk kez işe girecek gençlerin 6 aylık maaşı devlet tarafından ödenecek. Toplamda 228 milyar liralık bütçe ayrılan bu dev projeyle, binlerce gencin iş gücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

İŞKUR ve Özel sektör omuz omuza


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan yasal düzenleme ile gençlerin istihdama daha güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde katılımı sağlanacak. İŞKUR koordinasyonunda ve özel sektörün iş birliğiyle yürütülecek olan "işe ilk adım" programı, hem iş arayan gençler hem de kalifiye eleman arayan firmalar için can suyu olacak.

İşverenin Mali Yükü Fon'dan karşılanacak


Bu yeni teşvik modeli, genç istihdamının önündeki en büyük engellerden biri olan maliyet yükünü işverenin omuzlarından alıyor. İşletmelere sunulacak güçlü ücret desteği ile gençlerin piyasaya entegrasyonu hızlanacak. Kapsam dahilindeki gençlerin işe girişlerinde, net asgari ücrete tekabül eden 28 bin 75 TL'lik maaş ödemesi ve tüm sigorta primleri doğrudan İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.

3 yılda 750 bin gence iş kapısı


Projenin hedefleri de oldukça kapsamlı. Her yıl 250 bin gencin ilk kez istihdama katılması planlanırken, üç yıllık periyodun sonunda toplam 750 bin genç bu haktan yararlanmış olacak.

Devlet desteğinden yararlanma şartları neler?


Yeni istihdam paketinden faydalanmak isteyen gençler ve işverenler için belirlenen temel kriterler ise şöyle:


Yaş sınırı: Düzenleme, 18 ile 25 yaş aralığındaki gençleri kapsayacak.

İlk iş deneyimi: Destekten yararlanabilmek için gencin çalışma hayatına "ilk kez" adım atıyor olması gerekecek.

Özel sektör şartı: İstihdamın özel sektör firmaları bünyesinde gerçekleşmesi zorunlu olacak.


Bu şartları karşılayıp iş başı yapan gençlerin sadece ilk 6 aylık maaşları ödenmekle kalmayacak; aynı zamanda sigorta başlangıçları yapılarak bu yarım yıllık süreçteki tüm primleri de devlet güvencesinde olacak.

