İtalyan Bakandan açıklama: Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz

İtalya İşletmeler Bakanı Adolfo Urso, Piaggio’nun yeniden canlanması için Baykar’la yapılan anlaşmanın önemini şu sözlerle ifade etti: “Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim vizyonuyla yeniden canlandırılırken, hem kurumsal yapılar hem de iş gücü korunuyor.











