İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermesinin ardından Türk devi Baykar'ın ne üreteceği merak konusu oldu. “Gökyüzünün Ferrarisi” olarak bilinen P.180 Avanti jetleri ile uçak motorları üretimiyle tanınan ve İtalya’nın savunma sanayi ekosisteminde stratejik bir rol oynayan Piaggio Aerospace, 140 yıllık geçmişi ve uluslararası anlaşmalarıyla Türkiye'nin gücüne güç katacak.
Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Baykar'ın satın aldığı İtalyan devi Piaggio Aerospace, teknoloji altyapısına sağladığı katkılarla hem İtalya’da hem de küresel pazarda önemli bir yere sahip.
'Gökyüzünün Ferrarisi' olarak biliniyor
Piaggio Aerospace, "gökyüzünün Ferrarisi" olarak anılan P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınıyor.
Şirket ayrıca bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir rol oynuyor.
Türkiye'nin gücüne güç katacak
Havacılık motoru sektöründe küresel bir oyuncu olan Piaggio Aerospace, Rolls Royce Plc, Honeywell, Pratt & Whitney ve Pratt & Whitney Canada lisansı altında gerçekleştirdiği çeşitli motor bileşenlerinin üretimi, son montajı ve testi konusunda uzmanlaşan İtalyan devi; 140 yıllık deneyimi, bakım-onarım ve revizyonuyla Türkiye'nin gücüne güç katacak.
Şirket ayrıca, motorları dünya çapında hem sivil hem de askeri uçak ve helikopterlere takılan Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Canada ve Micro Turbo ile uzun vadeli anlaşmalar yapmıştır.
Piaggio Aerospace, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen uluslararası uçak üreticileriyle lisans ve ortaklık altında çalışmaktadır; bunların hepsi, yeni inşa edilen mükemmellik merkezimizdeki son teknoloji olanaklarından yararlanmaktadır.
Türk devi BAYKAR İtalyan rakibi Piaggio Aerospace’i satın aldı
Türk savunma sanayisinin lider firmalarından Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace’in yeni sahibi oldu. Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Piaggio’nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini ve istihdam oranlarını artırmayı planlıyor. Baykar’ın vizyonu doğrultusunda, şirketin İtalya’daki faaliyetlerinin büyütülmesi ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleniyor.
İtalyan Bakandan açıklama: Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz
İtalya İşletmeler Bakanı Adolfo Urso, Piaggio’nun yeniden canlanması için Baykar’la yapılan anlaşmanın önemini şu sözlerle ifade etti: “Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim vizyonuyla yeniden canlandırılırken, hem kurumsal yapılar hem de iş gücü korunuyor.