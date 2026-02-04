Yeni Şafak
"Büyük Sarsıntı" sonrası toparlanma: Altın yeniden yükselişte! İşte analistlere göre altındaki hareketliliğin arkasında 3 temel neden

"Büyük Sarsıntı" sonrası toparlanma: Altın yeniden yükselişte! İşte analistlere göre altındaki hareketliliğin arkasında 3 temel neden

Tuğba Güner
09:274/02/2026, Çarşamba
Altın piyasaları bugün, hafta başında yaşanan tarihi sarsıntının ardından güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Küresel piyasalarda ons altının tekrar kritik eşikleri aşması, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Altın, haftanın üçüncü gününde ons başına 5.000 doların üzerine çıktı. İşte 4 Şubat Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın güncel alış-satış fiyatları

Güncel Altın Fiyatları (4 Şubat 2026)

Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla kaydedilen güncel rakamlar şu şekildedir:

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.087,4640

Satış: 7.088,6530


ANLIK GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.014,89

Satış: 5.016,93


CANLI ONS FİYATI İÇİN TIKLAYIN

ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.339,9400

Satış: 11.589,9500


CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 48.702,00

Satış: 50.014,00


CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİNTIKLAYIN

YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 22.587,82

Satış: 23.159,18

CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ATA ALTIN FİYATI


Alış: 48.620,04

Satış: 49.958,37

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



Piyasa Dinamikleri: Neler Yaşandı?

Piyasa analistlerine göre, altındaki bu hareketliliğin arkasında üç temel neden yatıyor:


Marj Çağrıları (Margin Calls) Sona Erdi

Hafta başında yatırımcıların diğer pozisyonlarını fonlamak için altına yönelmesiyle oluşan "zorunlu satışlar" yerini dengeli bir seyire bıraktı.








Jeopolitik Isınma

Orta Doğu’dan gelen son haberler ve küresel gerilimlerin tırmanması, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi.



Doların Seyri

ABD dolar endeksindeki hafif geri çekilme, ons altına nefes aldırdı.

Güncel Rakamlar ve Teknik Seviyeler

Analistler, ons altın için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 5.100 $ seviyesinin ilk direnç noktası olduğunu vurguluyor. Yurt içinde ise gram altın, dolar kurundaki stabil seyir ve onstaki artışla birlikte yeniden 7.000 TL barajının üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Yatırımcıyı Ne Bekliyor?

Gümüş tarafında da altına paralel bir toparlanma izlenirken, uzmanlar bugün açıklanacak olan ABD ekonomik verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını hatırlatıyor. Özellikle enflasyon beklentileri ve Fed kanadından gelecek açıklamalar, altının bu toparlanmayı kalıcı bir ralliye dönüştürüp dönüştüremeyeceğini gösterecek.

