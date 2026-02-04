Yatırımcıyı Ne Bekliyor?

Gümüş tarafında da altına paralel bir toparlanma izlenirken, uzmanlar bugün açıklanacak olan ABD ekonomik verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını hatırlatıyor. Özellikle enflasyon beklentileri ve Fed kanadından gelecek açıklamalar, altının bu toparlanmayı kalıcı bir ralliye dönüştürüp dönüştüremeyeceğini gösterecek.