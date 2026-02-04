Altın piyasaları bugün, hafta başında yaşanan tarihi sarsıntının ardından güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Küresel piyasalarda ons altının tekrar kritik eşikleri aşması, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Altın, haftanın üçüncü gününde ons başına 5.000 doların üzerine çıktı. İşte 4 Şubat Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın güncel alış-satış fiyatları
Güncel Altın Fiyatları (4 Şubat 2026)
Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla kaydedilen güncel rakamlar şu şekildedir:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.087,4640
Satış: 7.088,6530
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.014,89
Satış: 5.016,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.339,9400
Satış: 11.589,9500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.702,00
Satış: 50.014,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.587,82
Satış: 23.159,18
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.620,04
Satış: 49.958,37
Piyasa Dinamikleri: Neler Yaşandı?
Piyasa analistlerine göre, altındaki bu hareketliliğin arkasında üç temel neden yatıyor:
Marj Çağrıları (Margin Calls) Sona Erdi
Hafta başında yatırımcıların diğer pozisyonlarını fonlamak için altına yönelmesiyle oluşan "zorunlu satışlar" yerini dengeli bir seyire bıraktı.
Jeopolitik Isınma
Orta Doğu’dan gelen son haberler ve küresel gerilimlerin tırmanması, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi.
Doların Seyri
ABD dolar endeksindeki hafif geri çekilme, ons altına nefes aldırdı.
Güncel Rakamlar ve Teknik Seviyeler
Analistler, ons altın için yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 5.100 $ seviyesinin ilk direnç noktası olduğunu vurguluyor. Yurt içinde ise gram altın, dolar kurundaki stabil seyir ve onstaki artışla birlikte yeniden 7.000 TL barajının üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Gümüş tarafında da altına paralel bir toparlanma izlenirken, uzmanlar bugün açıklanacak olan ABD ekonomik verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını hatırlatıyor. Özellikle enflasyon beklentileri ve Fed kanadından gelecek açıklamalar, altının bu toparlanmayı kalıcı bir ralliye dönüştürüp dönüştüremeyeceğini gösterecek.