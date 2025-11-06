Bagaj hacmi, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litre kapasiteye ulaşıyor. Tüm koltuklar açıkken 338 litre, ön bagajda ise Progressive donanımda 88 litre, Calligraphy donanımında ise 52 litre ek saklama alanı sunuluyor.





Model, şirketin E-GMP platformu üzerinde geliştirildi. Yeni nesil güç elektroniği sistemi, gelişmiş iki aşamalı invertör yapısı ve optimize edilmiş dişli oranlarıyla hem verimlilik hem de arazi kabiliyeti sağlıyor.





İŞTE FİYATI





Progressive 160 kW 4X2 modeli için 5 milyon 199 bin TL, Calligraphy 226,1 kW 4X4 içinse tam 6 milyon 240 bin TL satış fiyatı açıklanıyor.