IBAN’la para transferinde büyük değişiklik: 15 Mart’ta yeni dönem başlıyor

IBAN ile para gönderen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Bankacılık sektöründe şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı para trafiğini önlemek amacıyla MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenleme 15 Mart’ta yürürlüğe girecek. Para gönderme işlemlerinde ne değişecek? İşte detaylar.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), özellikle yüksek tutarlı dijital para transferlerini daha sıkı izlemek amacıyla önemli değişikliklere gidiyor. Düzenleme; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılan işlemleri kapsayacak.
Amaç, sistem üzerinden geçen yüksek montanlı para akışlarının daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi. Böylece kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı finans hareketlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
İlk etapta 200 bin TL olarak duyurulan günlük açıklama zorunluluğu limiti, yapılan etki analizlerinin ardından 400 bin TL’ye çıkarıldı.
Yeni sistemle neler değişiyor?
Gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin TL’yi aşan transferlerde
İşlem yapan kişinin en az 20 karakterlik açıklama yazması gerekecek.
Açıklama kısmı boş bırakılan ya da yetersiz görülen işlemlere onay verilmeyebilecek.
Transferlere yeni kategoriler ekleniyor
-Gayrimenkul alımı
-Araç alımı
-Borç ödeme
-Bağış
-Sigorta ve sağlık harcamaları
-Kripto varlık işlemleri
-Şans oyunu ödemeleri
-Danışmanlık hizmetleri
CNN Türk'ün haberine göre; “Diğer” veya “bireysel ödeme” şeklinde işaretlenen transferlerde ise ek açıklama talep edilebilecek. Böylece işlemlerin analiz edilmesi ve şüpheli hareketlerin tespiti kolaylaşacak.
400 bin TL üzerindeki işlemler için açıklama zorunluluğu gelirken, daha yüksek tutarlı transferlerde ilave yükümlülükler uygulanacak:
2 milyon TL – 20 milyon TL arası transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması gerekecek.
Yetkililer, açıklamanın yetersiz bulunması halinde transferin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebileceğini belirtiyor.