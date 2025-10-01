"ŞAMPİYONLUK GÜMÜŞTE"





Memiş, son 9 aylık sürece bakıldığında gram gümüşün altına kıyasla daha fazla getiri sağladığını belirterek şunları söyledi:





"Bu yılın en çok kazandıranı gümüş oldu. Şu an gram gümüş 62,5 lira seviyesinde, ons gümüş ise 46 doların üzerinde. Hem altına hem de gram altına göre tarihi zirveler gördük."





Ayrıca altın-gümüş rasyosunun Nisan ayında 106'dan 81 seviyesine gerilediğini, bunun da gümüş fiyatlarını yukarı taşıdığını ifade etti.