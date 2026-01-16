Kar yağdı talep patladı: Bolulu üretici siparişlere yetişemiyor, fiyatlar 400 liradan başlıyor

‘400 İLE 600 ARASINDA BOLU İÇİNE VERDİĞİMİZ FİYATLAR’





Düğen, şişme kar kızaklarının fiyatlarına ilişkin, “Geçen seneye göre çok fazla fiyat değişikliği yok. Sadece maliyet artışlarını yansıttık, kendi yaptığımız ürünlere. 400 ile 600 arasında Bolu içine verdiğimiz fiyatlar. Ama şehir dışına da veriyoruz. Onları da biraz daha farklı sistemlerde yapıyoruz. Çiftlileri var, değişik tabanlı şeklinde olanları var. Onların fiyatları da bin 500’ü buluyor” ifadelerini kullandı.