Manuel otomobillere talep azalıyor! Dizel ve manuel araçlar için takvim ortaya çıktı

Manuel vitesli araçlar ve dizel otomobiller, elektrikli araçlara geçiş ve değişen sürücü tercihleriyle pazar payını hızla kaybediyor. Yeni otomobillerde manuel şanzıman oranı yüzde 23’e, dizel modellerin payı ise yüzde 4,8’e kadar geriledi.
Manuel vitesli araçların yeni otomobil pazarındaki payı son 10 yılda yaklaşık üçte iki seviyesinden yüzde 23’e geriledi. Elektrikli araçlara geçiş, üretim maliyetleri ve sürücü tercihlerindeki değişim nedeniyle manuel şanzıman ile dizel motor seçeneklerinin 2030’a kadar daha da azalacağı öngörülüyor.
Manuel vitesli araçların sayısı azalıyor
Manuel vitesli araçlar, otomotiv sektörünün elektrikli ve otomatik modellere yönelmesiyle yeni otomobil pazarındaki ağırlığını kaybediyor. Vehicle Data Global tarafından yayımlanan raporda, manuel şanzıman ve dizel motor seçeneklerinin 2030’a kadar büyük ölçüde azalacağı tahmin edildi.
Rapora göre bu dönüşümde, çoğunlukla tek oranlı şanzıman sistemleri kullanan elektrikli araçların yaygınlaşması etkili oluyor. Artan parça, enerji, araştırma-geliştirme ve sertifikasyon maliyetleri de üreticilerin aynı modeli hem manuel hem de otomatik seçeneklerle sunmasını zorlaştırıyor.
Vehicle Data Global Operasyon Direktörü Ben Hermer, pazarda belirli bir talep devam etse bile manuel şanzıman seçeneğini sürdürmenin üreticiler açısından ekonomik olmaktan çıkabileceğini belirtti.
Hermer, araştırma-geliştirme, sertifikasyon ve şanzıman geliştirme giderleri dikkate alındığında manuel seçeneğin kârlılığını kaybedeceği dönemin yaklaştığını ifade etti.
Yeni otomobillerin yalnızca yüzde 23’ü manuel
Paylaşılan verilere göre bayilerde satışa sunulan yeni otomobillerin yüzde 23’ünde manuel şanzıman bulunuyor. Bu oran 10 yıl önce yaklaşık üçte iki seviyesindeydi.
Manuel ve dizel araç pazarındaki değişimi gösteren başlıca veriler şöyle:
- Yeni otomobillerde manuel şanzıman oranı: Yüzde 23
- 2019’da manuel vites tercih edenlerin oranı: Yüzde 55
- 2025’te manuel vites tercih edenlerin oranı: Yüzde 34
- 2026’da yeni modeller içerisindeki dizel araç oranı: Yüzde 4,8
- İngiltere’de manuel seçeneği bulunan yeni model sayısı: 67
Dizel motorların yeni modellerdeki payı da düşüş gösterdi. 2015’te yaşanan emisyon skandalının ardından talebi gerileyen dizel otomobillerin, 2026 itibarıyla yeni modeller içindeki oranının yüzde 4,8’e indiği belirtildi.
İçten yanmalı motora sahip araçları tercih eden sürücüler arasında da manuel şanzımana ilgi azalıyor. Manuel vites tercih oranı 2019’da yüzde 55 seviyesindeyken 2025’te yüzde 34’e geriledi.
Sürücülerin özellikle yoğun trafikte otomatik şanzımanın kullanım kolaylığı ve konforuna yöneldiği değerlendiriliyor.
İngiltere’de 292 modelden 67’si manuel seçeneğe sahip
CarGurus tarafından gerçekleştirilen analize göre İngiltere’deki en büyük 30 otomobil üreticisinin sunduğu 292 yeni modelin yalnızca 67’sinde manuel şanzıman seçeneği bulunuyor.
Manuel şanzımanlı model sayısının 2016’da 197 olduğu kaydedildi. Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Skoda ve Volkswagen, manuel şanzıman seçeneğini görece geniş ölçüde sunmayı sürdüren markalar arasında gösterildi.
Ancak üretim maliyetleri, emisyon hedefleri ve elektrikli araçlara geçiş nedeniyle bu seçeneklerin gelecek yıllarda daha da azalacağı öngörülüyor.
Otomatik vitesle ehliyet sınavına girenlerin oranı arttı
İngiltere Sürücü ve Araç Standartları Kurumunun verilerine göre otomatik vitesli araçlarla uygulamalı ehliyet sınavına giren adayların oranı rekor seviyeye ulaştı.
Otomatik vitesle gerçekleştirilen sınavların oranı:
10 yıl önce yüzde 6,9’du.
Beş yıl önce yüzde 12,7’ye yükseldi.
Son mali yılda yüzde 26,1’e çıktı.
Son mali yılda düzenlenen 1,8 milyondan fazla uygulamalı sınavın yaklaşık 480 bini otomatik vitesli araçlarla gerçekleştirildi. Böylece her dört sürücü adayından biri otomatik vitesle sınava girmiş oldu.
Manuel ve dizel seçeneklerin geleceği üreticilerin kararlarına bağlı
Mevcut veriler, manuel şanzımanlı ve dizel motorlu yeni otomobillerin pazar payının giderek azaldığını gösteriyor. Bununla birlikte manuel araçların tamamen kullanımdan kalkacağına ilişkin kesinleşmiş küresel bir karar bulunmuyor.
Elektrikli araç satışlarının seyri, üreticilerin model planlamaları, tüketici talebi ve ülkelerin emisyon politikaları, manuel ve dizel seçeneklerin pazardaki geleceğini belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.