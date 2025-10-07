Maraş'ın tescilli ürünü: Sezon bitiyor son siparişler yetişiyor

Üretici Ümmet Güngör, "Güzel bir sezon geçirdik artık son siparişleri yapıyoruz. Güzel verimli bir yıl oldu. Birinci özellik dövme ürünü, yoğurt ve bol kekik bunlardan oluşuyor. Ailelere tavsiye ederim. Tamamen doğal. Cipsten hiç farkı yok. Çok çeşitli tarhana mevcut. Çok zor üretimi var. Akşam erken yatıp sabah erken kalkması ve serimin çiğlere yapılması gerekiyor" dedi.