Milli muharip uçak KAAN'a yerli siber güvenlik kalkanı: Türk mühendislerince geliştiriliyor

Siber güvenlik çalışmaları hakkında bilgi veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Her söylemimizde siber güvenlik olmazsa olmazımız diyoruz. Çünkü savunmaya gerçekten bütüncül bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Günümüzde teknoloji hayatımıza çok fazla giriyor. Hayatımıza giren teknoloji bir taraftan işimizi kolaylaştırırken bir taraftan bizi yeni tehditlerle karşı karşıya bırakıyor. O anlamda her türlü sensör haberleşme cihazı siber güvenlik anlamında yeterli önlemler alınmazsa aslında bizler için yeni tehditler oluşturuyor. O yüzden biz STM olarak özellikle savunma sanayi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezlerinin yapılması gibi veya emniyetimiz için belli veri merkezlerimizin yapılması gibi siber güvenlik anlamında STM olarak ürün, çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan kamuoyunu bilgilendirme görevini de üzerimize almaya çalışıyoruz. Siber güvenlik günümüzde de önemli, bundan sonra da çok daha fazla giderek önem kazanmaya başlayacak. O anlamda bizler kendi geliştirdiğimiz platformlarda sistemlerde mutlaka siber güvenliği dahil etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan siber güvenliğin hayatımızın bir parçası olduğunu bilmek ve her zaman temkinli olmamız gerekiyor. Buna karşılık yerli milli çözümlerle önlem alınması gerektiği hususunu her işte vurgulamaya çalışıyoruz" dedi.