Milli muharip uçak KAAN'a yerli siber güvenlik kalkanı: Türk mühendislerince geliştiriliyor

"KAAN'da aktif görev alıyoruz"





KAAN projesinde çalıştıklarını belirten Güleryüz, "Biz STM olarak Kaan'ın siber güvenlik konusunda çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü şunu unutmamak lazım. Silah sistemleri de platformlarda bir savaş uçağı olsun bir savaş gemisi olsun giderek çok daha fazla elektronik sistemlerle donatılmaya başlanıyor. Bu elektronik sistemlerde eğer siber güvenlik konusunda siz emin olmazsanız her zaman bir açık kapı bulunma ihtimali var. O yüzden platformların siber güvenliği de son derece önemli. STM olarak biz Kaan projesi dahil olmak üzere son derece aktif şekilde projelerde görev alıyoruz. Projede, siber güvenlik konusunda yetkinliği olan STM ve başka firmalarımız da var. TUSAŞ'la beraber son derece koordineli bir şekilde ilk tasarım aşamalarından itibaren siber güvenliği ilk başta göz önünde bulundurmanız lazım ki tasarımınızı bile ona göre yaptıktan sonra belli şeyleri giderebilmek çok kolay olmayacaktır. O yüzden biz projemizin başından beri belki TUSAŞ'ımızla beraber gayet koordineli bu konuda uzman diğer firmalarla birlikte çok aktif bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.