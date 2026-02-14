Milli Muharip Uçak KAAN'ın yeni prototipleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi aldı.





Görgün, yaptığı açıklamada, bugün Milli Muharip Uçak KAAN Projesi'nde çok kıymetli bir adıma daha şahitlik edildiğini belirtti.





"Tam boy statik" testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipin, bundan sonraki uçuşunu yapacak ikinci prototiple aynı karede yer almasının hem önemli bir teknik aşamayı ifade ettiğini hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:





"KAAN, bir uçağın ötesinde, Türkiye’nin mühendislik gücünün ve bağımsız savunma iradesinin simgesidir. Bu projede hedefimiz, Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil muharip bir uçağı özgün olarak geliştirmek ve ülkemizin kabiliyetlerini daha da ileri taşımaktır. KAAN’ımızın teknik kabiliyetlerine baktığınızda, ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar, dünyada sayısı bir elin parmakları kadar olan seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını söylemek mümkündür. Düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi kabiliyetlerle hem hava-hava hem hava-yer görevlerinde üstün performans elde edilecektir. Bugün geldiğimiz noktada, geliştirme, test ve üretim adımlarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz."