Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem

"Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması çalışanın aleyhine"

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin, hafta sonu tatili ve genel tatillerin bu hakkın ayrılmaz bir parçası olduğu ve daraltıcı şekilde yorumlanmaması gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir. Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın açıkça aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme ve izin hakkı daraltılmış olacaktır.



