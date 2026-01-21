Ne altın ne gümüş: Dünya devi banka "Yüzde 35 artış" dedi, 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracını seçti

RAPORDA ÇİZİLEN STRATEJİ





Analistlere göre; altın ve gümüş portföylerde sigorta (koruyucu) görevi görmeye devam edebilir ancak bakır "Büyüme" odaklı yatırımcıların yeni rotası olacak gibi görünüyor. Özellikle lityum ve kobalt gibi diğer pil metallerinin oynak yapısına kıyasla, bakırın çok daha istikrarlı ve güçlü bir talep yapısına sahip olduğu vurgulanıyor.





Not: Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir. Piyasa verileri ve kurum analizlerinin bir özetidir.











