Ne altın ne gümüş: Dünya devi banka "Yüzde 35 artış" dedi, 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracını seçti

Herkes altının rekorlarını konuşurken, finans dünyasının perde arkasında sessiz bir dev uyanıyor. Morgan Stanley'nin son raporu, yatırımcıların rotasını geleneksel metallerden, geleceğin teknolojisini inşa eden o kritik maddeye çevirmesi gerektiğini söylüyor. Ne kripto para ne de değerli maden... Yeşil enerjiden yapay zekaya kadar her şey ona muhtaç. Peki, bu 'gizli hazine' ne? İşte detaylar ve dev bankanın beklentileri
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve enflasyonist baskılar yatırımcıları geleneksel güvenli limanlar olan altın ve gümüşe iterken, finans devi Morgan Stanley’den piyasa algısını değiştirecek bir analiz geldi. Bankanın son raporuna göre, önümüzdeki dönemin asıl kazananı değerli metaller değil, dijitalleşme ve yeşil enerjinin yapı taşı olan bakır olacak. Analistler, altın ve gümüşteki mevcut rallinin büyük oranda fiyatlandığını ve kâr satışlarının yaşanabileceğini öngörüyor. Bu tabloda, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmeleri ve büyüme potansiyeli taşıyan endüstriyel metallere odaklanmaları tavsiye ediliyor.
NEDEN ALTIN DEĞİL DE BAKIR?
Morgan Stanley, bakırı "yeni petrol" ve "yeni altın" olarak nitelendirerek, bu metalin yükselişini destekleyen üç kritik sacayağına dikkat çekiyor:
Yapay zeka teknolojilerinin (AI) hızla yaygınlaşması, devasa veri merkezlerine olan ihtiyacı artırdı. Bu tesislerin ihtiyaç duyduğu yoğun elektrik altyapısı, beklenenin üzerinde bir bakır talebi yaratıyor.
YEŞİL ENERJİ DEVRİMİ
Elektrikli araç ekosistemi ve yenilenebilir enerji ağları, geleneksel sistemlere kıyasla 4 ila 6 kat daha fazla bakır kullanımını zorunlu kılıyor.
ANALİST NOTU
"Bakır artık sadece bir sanayi ham maddesi değil; küresel elektrifikasyonun anahtarıdır. Arzın talebe yetişemediği bu yeni dönem, fiyatlarda agresif yükselişleri tetikleyebilir."
FİYAT BEKLENTİSİ: %35'E VARAN YÜKSELİŞ POTANSİYELİ
Banka projeksiyonlarına göre, bakır fiyatlarında önümüzdeki 12 ay içinde %20 ile %35 arasında bir artış öngörülüyor. Morgan Stanley, bu potansiyelden yararlanmak isteyen yatırımcılara sadece fiziksel emtiayı değil, aynı zamanda bakır madenciliği yapan güçlü şirketlerin hisselerini de radara almalarını öneriyor.
RAPORDA ÇİZİLEN STRATEJİ
Analistlere göre; altın ve gümüş portföylerde sigorta (koruyucu) görevi görmeye devam edebilir ancak bakır "Büyüme" odaklı yatırımcıların yeni rotası olacak gibi görünüyor. Özellikle lityum ve kobalt gibi diğer pil metallerinin oynak yapısına kıyasla, bakırın çok daha istikrarlı ve güçlü bir talep yapısına sahip olduğu vurgulanıyor.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir. Piyasa verileri ve kurum analizlerinin bir özetidir.