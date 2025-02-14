Türkiye’nin tespit edilen altın rezervi dünya genelindeki toplam rezervin yaklaşık altıda birine denk geliyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel altın madeni ve potansiyel rezerv alanları haritası ise yoğun bir ilgiyle inceleniyor.

1 /17 Jeoloji Mühendisleri Odası’nın değerlendirmesine göre, Türkiye’de bugüne kadar işletilen altın rezervi 650 ton seviyesinde bulunuyor.



2 /17 Ancak yapılan tahminlere göre, Türkiye’nin yer altındaki potansiyel altın rezervi 6.500 tona ulaşıyor.



3 /17 Küresel ölçekte ise toplam altın rezervinin yaklaşık 42.500 ton olduğu belirtiliyor.



4 /17 Bu veriler, Türkiye’nin tespit edilen altın potansiyelinin dünya rezervlerinin yaklaşık altıda birine denk geldiğini ortaya koyuyor.



5 /17 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) paylaştığı son altın madeni ve potansiyel yatak haritası, yer altı zenginliklerine dair yeni ipuçları sunarken merak uyandırmaya devam ediyor.



6 /17 İşte Türkiye'de faaliyet gösteren ve işlenen altın madenleri:

1- Artvin; Hot







7 /17 2- Balıkesir; Çoraklık, Kubaşlar, Kızıltepe, İvrindi



8 /17 3- Çanakkale; Lapseki, Kirazlı, Akbaba

9 /17 4- Erzincan; Çöpler



10 /17 5- Eskişehir; Kaymaz, Sivrihisar





11 /17 6- Fatsa; Altıntepe

12 /17 7- Gümüşhane; Mastra, Midi, Mescitli







13 /17 8- İzmir; Ovacık, Çukuralan, Efemçukuru, Seferihisar



14 /17 9- Kayseri; Himmetdede, Kaş, Öksüt

15 /17 10- Konya; İnlice

16 /17 11- Manisa; Sart

12- Niğde; Bolkardağ