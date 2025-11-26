Öğretmen, polis, hemşire, mühendis... Maaş tablosu sil baştan: Yeni yılda kim ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zam oranında. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık tablo kesinleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerine göre hesaplar yeniden yapılırken, masada %16,88 ve %17,79 olmak üzere iki farklı zam senaryosu bulunuyor. Peki, yeni yılda öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan tahmini rakamlar...
Kamu çalışanları için 2026 yılı maaş zammı maratonunda sona yaklaşılıyor. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verisinin %2,55 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, memurların alacağı enflasyon farkı için tablo belirginleşmeye başladı.
Ocak 2026'da memur maaşlarına yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ancak asıl belirleyici olan, bu oranın üzerine eklenecek olan enflasyon farkı olacak.
ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?
Memur maaşları, 6 aylık enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirleniyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim verilerinin açıklanmasıyla 4 aylık veri seti tamamlandı. Geriye sadece Kasım ve Aralık verileri kaldı.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentileri, Ocak zammı için iki güçlü ihtimali ortaya koyuyor:
Yüzde 29 senaryosu: Yıl sonu enflasyonunun %29 olması durumunda memurlara %5,3 oranında enflasyon farkı doğacak. Bu fark, %11'lik toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde kümülatif zam oranı %16,88 olacak.
Yüzde 30 senaryosu: Enflasyonun beklentilerin bir tık üzerinde, %30 seviyesinde yılı kapatması halinde ise enflasyon farkı %6,11'e çıkacak. Bu durumda memurların cebine girecek toplam zam oranı %17,79'a yükselecek.
Kim ne kadar maaş alacak?
Ekonomi yönetiminin projeksiyonları ve açıklanan son veriler ışığında, unvanlara göre oluşacak yeni maaş tablolarını sizler için derledik. İşte %16,88 ve %17,79'luk zam senaryolarına göre memurların yeni maaş aralıkları:
Derecesi 1/4 olan bir Uzman Öğretmen, mevcut durumda 67.776 TL maaş alırken; düşük senaryoda maaşı 79.216 TL'ye, yüksek senaryoda ise 79.833 TL'ye yükselecek. 1/4 derecesindeki bir Öğretmen ise 61.146 TL olan maaşını, senaryoya göre 71.467 TL veya 72.023 TL olarak cebine koyacak.
Meslek meslek zamlı maaşlar:
Sağlık sektöründe görev yapan 1/4 derecesindeki bir Uzman Doktorun maaşı 126.119 TL seviyesinden; %29 enflasyon tahminine göre 147.407 TL'ye, %30 tahminine göre ise 148.555 TL'ye çıkacak. 5/1 derecesindeki bir Hemşire ise 61.759 TL olan maaşını, yeni yılda 72.183 TL ile 72.745 TL bandına taşıyacak.
3/1 derecesindeki bir Başkomiser, 74.490 TL olan maaşını 87.063 TL (düşük senaryo) veya 87.741 TL (yüksek senaryo) seviyesine yükseltecek. 8/1 derecesindeki bir Polis Memuru için ise mevcut 68.084 TL'lik maaş, zam oranına göre 79.576 TL ile 80.196 TL arasında değişecek.
Mühendis, Avukat ve Yöneticiler Kamudaki diğer kritik kadrolarda ise değişim şu şekilde öngörülüyor:
Şube Müdürü (1/4): Mevcut 76.659 TL olan maaş, 89.599 TL ile 90.296 TL aralığına yükselecek.
Mühendis (1/4): 78.200 TL alan bir mühendis, yeni yılda 91.400 TL veya 92.111 TL maaş alacak.
Avukat (1/4): 73.515 TL olan maaşın, 85.924 TL ile 86.593 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Profesör (1/4): Akademik kadronun zirvesindeki profesörler, 111.348 TL'lik maaşlarını 130.143 TL ile 131.156 TL bandına taşıyacak.
Genel İdari Hizmetler En düşük memur maaşı tartışmalarının odağındaki 9/1 derecesindeki Memur, 52.617 TL olan maaşını %16,88'lik zamla 61.498 TL'ye, %17,79'luk zamla ise 61.977 TL'ye çıkaracak.
Son söz Aralık'ta
Memur ve emeklilerin net zam oranı, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Ancak şimdiden görünen o ki, memurlar 2026 yılına en az %16,88'lik bir artışla "merhaba" diyecek.