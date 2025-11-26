Öğretmen, polis, hemşire, mühendis... Maaş tablosu sil baştan: Yeni yılda kim ne kadar zam alacak?

Meslek meslek zamlı maaşlar:





Sağlık sektöründe görev yapan 1/4 derecesindeki bir Uzman Doktorun maaşı 126.119 TL seviyesinden; %29 enflasyon tahminine göre 147.407 TL'ye, %30 tahminine göre ise 148.555 TL'ye çıkacak. 5/1 derecesindeki bir Hemşire ise 61.759 TL olan maaşını, yeni yılda 72.183 TL ile 72.745 TL bandına taşıyacak.





3/1 derecesindeki bir Başkomiser, 74.490 TL olan maaşını 87.063 TL (düşük senaryo) veya 87.741 TL (yüksek senaryo) seviyesine yükseltecek. 8/1 derecesindeki bir Polis Memuru için ise mevcut 68.084 TL'lik maaş, zam oranına göre 79.576 TL ile 80.196 TL arasında değişecek.



