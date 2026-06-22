Atıcı, TOGG'un yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji vizyonunu temsil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"Günümüz sanayisi artık klasik anlamda tamir anlayışından ziyade daha çok yapay zeka, sensörler, elektrikli araçlar gibi sistemlere ihtiyaç duymakta. TOGG gibi yüksek teknoloji aracın da okulumuzda bulunması ve öğrencilerimizin bu araç üzerinde eğitim görmesi onların geleceğin teknolojilerine daha iyi adapte olmalarını sağlamaktadır."