Orta Doğu ateşi pompaya sıçradı: Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı yapılacak zam miktarı belli oldu

Küresel enerji piyasalarında İran-ABD-İsrail savaşıyla beraber çalan tehlike çanları, milyonlarca araç sahibi için akaryakıt zammını da beraberinde getirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla Orta Doğu'da aniden tırmanan gerilim ve dünya petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması, brent petrol fiyatlarında adeta deprem etkisi oluşturdu. Sürücülerin beklediği kötü haber de gecikmedi: Akaryakıt istasyonlarında bu gece yarısından itibaren zamlı fiyatlar uygulamaya geçecek. İşte benzin ve mazot fiyatlarında gelmesi beklenen zam oranı.

Orta Doğu'da patlak veren savaşın faturası akaryakıt pompalarına kesiliyor! ABD ve İsrail'in İran operasyonları sonrası Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma kapanmasıyla küresel petrol akışı felç olurken, sektör kaynakları beklenen zammın bu gece yarısından itibaren benzinlik göstergelerine yansıyacağını bildirdi.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde:

Motorinin (mazot) litre fiyatına 6,70 TL Benzinin litre fiyatına 2,50 TL zam yapılması bekleniyor

OTOGAZ DA ZAMDAN NASİBİNİ ALACAK

Gelen bilgilere göre fiyat artışları yalnızca benzin ve motorinle sınırlı kalmayacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına da 0,65 TL zam gelmesi bekleniyor.



BRENT PETROL 80 DOLARI AŞTI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının daha geniş bir bölgesel çatışmaya evrilmesi, küresel piyasaların odağını yeniden enerji arz güvenliğine çevirdi. Ham petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başlarken, dünya gözünü, küresel petrolün yüzde 20’sinin aktığı Hürmüz Boğazı’na dikti.

Uzmanlara göre, petrol akışının uzun vadeli kesilmesi ve fiyatların yüksek seviyelerde kalması küresel büyümenin seyrini belirleyecek.