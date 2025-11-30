Yeni Şafak
Restoranlarda hesap oyunu bitiyor! Bakanlık 'yasak' için düğmeye bastı

10:3230/11/2025, الأحد
G: 30/11/2025, الأحد
Kafe ve restoranlarda hesaba habersizce eklenen 'servis bedeli' ve 'masa ücreti' tartışmalarına Ticaret Bakanlığı son noktayı koyuyor. Şikayet yağmuru sonrası hazırlanan yeni taslağa göre; vatandaş artık sadece yediği ve içtiğinin parasını ödeyecek.

Özellikle büyükşehirlerdeki kafe ve restoranlarda, menü fiyatlarının haricinde adisyonlara yansıtılan ek ücretler vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok işletmenin 20 ila 50 TL arasında değişen "masa ücreti" veya "zorunlu servis bedeli" talep etmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık şikayetleri dikkate aldı: Kurallar sil baştan


Tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine daha önce bir düzenleme yapan Bakanlık, fiyat listelerinin kapı girişlerinde ve masalarda açıkça görünür olmasını zorunlu kılmıştı. Bu kapsamda, menüde belirtilmesi şartıyla servis ücreti alınabiliyordu.

Ancak bazı işletmelerin bu durumu suistimal ederek; "masa ücreti", "kişi başı servis açma bedeli" gibi farklı isimler altında, temel hizmetin ötesinde zorunlu ücretler talep etmesi yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldı.

Gizli ücretlere yasak geliyor


Hazırlanan yeni Yönetmelik Taslağı ile kurallar çok daha net çizgilerle belirleniyor.


Düzenlemeye göre:


Sadece Tüketilen Ödenecek: Vatandaşlar sipariş ettikleri yiyecek ve içecek bedeli dışında, keyfi isimlendirmelerle oluşturulan ek bedelleri ödemek zorunda kalmayacak.


İsim Oyununa Son: İşletmeler, "servis ücreti" ya da "masa ücreti" adı altında tüketiciden zorunlu bir ödeme talep edemeyecek.


İstisnalar: Taslağa göre sadece "kuver" (ekmek, su vb. başlangıç sunumu) ve bahşiş kavramları bu kapsamın dışında tutulacak ancak bunlar için de şeffaflık esas olacak.

Bahşişte "Gönüllülük" esas olacak


Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise bahşiş uygulamasıyla ilgili. Tüketici mağduriyetini önlemeyi amaçlayan Bakanlık, bahşişin tamamen gönüllülük esasına dayanmasını garanti altına alacak.

Zorunlu servis ücretleri kaldırılarak, hizmetten memnun kalan müşterinin kendi inisiyatifiyle ödeme yapması sağlanacak. Böylece hem tüketici hakları korunacak hem de hizmet sektöründe fiyat şeffaflığı ve öngörülebilirlik tesis edilecek.

