Restoranlarda hesap oyunu bitiyor! Bakanlık 'yasak' için düğmeye bastı

Gizli ücretlere yasak geliyor





Hazırlanan yeni Yönetmelik Taslağı ile kurallar çok daha net çizgilerle belirleniyor.





Düzenlemeye göre:





Sadece Tüketilen Ödenecek: Vatandaşlar sipariş ettikleri yiyecek ve içecek bedeli dışında, keyfi isimlendirmelerle oluşturulan ek bedelleri ödemek zorunda kalmayacak.





İsim Oyununa Son: İşletmeler, "servis ücreti" ya da "masa ücreti" adı altında tüketiciden zorunlu bir ödeme talep edemeyecek.





İstisnalar: Taslağa göre sadece "kuver" (ekmek, su vb. başlangıç sunumu) ve bahşiş kavramları bu kapsamın dışında tutulacak ancak bunlar için de şeffaflık esas olacak.