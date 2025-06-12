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Sahte bal markası ifşa edildi: Bakanlık yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı

Sahte bal markası ifşa edildi: Bakanlık yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı

11:4612/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıdalar listesine bir ürün daha ekledi. Sağlığı tehdit edebilecek nitelikte olduğu tespit edilen bal firması, kamuoyuyla paylaşılarak ifşa edildi. Bakanlık, tüketici sağlığını korumak adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Peki, sahte bal nasıl anlaşılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaların listesini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığın 2 Ekim 2024 tarihi itibarıyla belirli aralıklarla güncellenen listede şimdiye kadar birçok marka ifşa oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler listesine bir yenisini daha ekledi.

Yeni bir liste yayınlayan Bakanlık, ballarda yapılan uygunsuzlukları sıraladı.

Bakanlık yayımladığı son listede, Ankara Akyurt'ta 'BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait "süzme akasya çiçek balı (petek süzmesi)" isimli ürünün içinden "taklit veya tağşiş tespiti" çıktığını doğruladı.

Sahte bal nasıl anlaşılır?

Marketlerden bal satın alıyorsanız, genellikle daha açık olanlara kıyasla daha yüksek antioksidan içeriğine sahip olan koyu renk bal çeşitlerini tercih edin.

İşte uzmanlara göre hakiki balın nasıl satın alınacağına dair bazı ipuçları:

Etiketi okuyun: Glikoz, mısır şurubu veya tatlandırıcı eklenmiş ürünlerden kaçının ve ‘saf’ ve ‘filtrelenmemiş’ gibi ifadeleri kontrol edin.

Kristalleşme: Gerçek bal, özellikle soğuk havalarda zamanla kristalleşme eğilimi gösterirken, sahte bal genellikle akıcı kalır. Ancak bazı hakiki bal türleri daha yavaş kristalleşir, bu nedenle bu kusursuz bir test değildir.

Sertifikaları kontrol edin: UMF (manuka için) veya organik sertifikalar gibi işaretleri arayın.

Kaynak şeffaflığı: Balın nereden geldiğini açıkça belirten markaları seçin.






#sahte bal
#bal
#taklit ve tağşiş listesi
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