Sahte bal markası ifşa edildi: Bakanlık yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı

İşte uzmanlara göre hakiki balın nasıl satın alınacağına dair bazı ipuçları:

Etiketi okuyun: Glikoz, mısır şurubu veya tatlandırıcı eklenmiş ürünlerden kaçının ve ‘saf’ ve ‘filtrelenmemiş’ gibi ifadeleri kontrol edin.

Kristalleşme: Gerçek bal, özellikle soğuk havalarda zamanla kristalleşme eğilimi gösterirken, sahte bal genellikle akıcı kalır. Ancak bazı hakiki bal türleri daha yavaş kristalleşir, bu nedenle bu kusursuz bir test değildir.

Sertifikaları kontrol edin: UMF (manuka için) veya organik sertifikalar gibi işaretleri arayın.

Kaynak şeffaflığı: Balın nereden geldiğini açıkça belirten markaları seçin.



















