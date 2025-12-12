Samsunlu kadını çocuğu girişimci yaptı, mecburiyetten işinin patronu oldu: Halk eğitim merkezleri kadınlar için fırsat

Sevdiğimiz bir işi gerçekten çok emek vererek, çalışarak keyifli bir hale getirebiliyoruz. O zaman da bence başarı kaçınılmaz oluyor. Ben evde olan ve bir şeyler yapmak isteyen, evden para kazanmak isteyen, belki hayalleri olan nereden başlayacağını bilemeyen tüm kadınlar için halk eğitim merkezlerini çok öneriyorum. Ben de Samsun'da İlkadım Halk Eğitimi Merkezi’nden eğitimimi aldım. Öğretmenlerim, kurum gerçekten çok ilgililer. Çok güzel bir temel atabiliyorsunuz. Herkese tavsiye ederim" dedi.