Savaşın kurallarını değiştiren dronlara yerli güç: ASPİLSAN'dan büyük batarya hamlesi

ASPİLSAN'ın hücre enerji yoğunluğunun yeterince yüksek olduğunu, bu ihtiyacı karşılamak üzere yeni reçeteler geliştirdiklerini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:





"Firmamız kabiliyetlerini kullanarak ilk aşamada yüksek maliyet gerektirmeyen, daha basit yatırımlarla etkisi daha yüksek çözümlere odaklanıyoruz. Bunun yanında da bütün üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm spektrumu buraya kazandırmak için de yeni yatırımlarımız söz konusu olacak. Dolayısıyla burada hem tesisimizin kabiliyetlerini mekanik ve elektrokimya reçeteleri anlamında geliştiriyoruz. İkincisi de yeni yatırımlarla yeni tip hücreleri ürün portföyümüze kazandırıyoruz."