Şüpheli araçları önceden tespit ediyor: ASELSAN’ın yapay zeka destekli sistemleri dikkat çekiyor

"Kocaeli, akıllı şehir güvenliği vizyonuna öncülük ediyor"





Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi Büro Amiri Ali Çelik, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, Kocaeli'nin Avrupa ile Anadolu arasında yoğun bir ulaşım ağına sahip olduğunu, birçok büyük organize sanayi ile liman tesisine ev sahipliği yaptığını belirtti.





Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yerli ve milli teknolojilerden azami şekilde faydalandıklarını vurgulayan Çelik, ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameralarını, araç hareketliliklerini tespit ve analiz eden Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını ve denetimlerini belli bölgelerde yoğunlaştırmalarına imkan sağlayan Mobil PTS kameralarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde aktif şekilde kullandıklarını ifade etti.