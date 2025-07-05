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TCG İstanbul fırkateyninden hedeflere tam isabet

TCG İstanbul fırkateyninden hedeflere tam isabet

12:135/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
DHA
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Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yönetilen 'MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde yürütülen 'MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında, TCG İSTANBUL fırkateyninin yerlilik oranının yüzde 75'in üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu amaçla, yerli silah sistemleri ile donatılan TCG İSTANBUL'da gerçekleştirilen atış testinde hedefler tam isabetle vuruldu. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. 'MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi' kapsamında; TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" denildi.  

#MİLGEM 5'inci Gemi Tedariki Projesi
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