Tek tek koparıp atıyorlar: Yaz mesaisi başladı, günde bin 200 lira kazanıyorlar

Bu yıl santa maria armudunda 45 bin ton, devecide 50 bin ton, şeftali ve nektarinde ise 15 bin ton verim beklenen Gürsü Ovası'nda yüksek kalite amaçlı yapılan tekleme çalışmaları devam ediyor.





Temmuzda hasadına başlanacak şeftali ve armutta hem ağacın zarar görmesini önlemek hem de iri ve kaliteyi meyve üretimini yakalamak için yapılan seyreltme işlemi üreticilere ek maliyet getiriyor.