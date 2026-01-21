Togg'dan beklenen 'ucuz model' müjdesi geldi: Uygun fiyatlı yeni modelin adı ve çıkış tarihi belli oldu

2027'DE PİYASAYA ÇIKACAK





Tosyalı'nın açıklamalarında en çok dikkat çeken detay, T6'nın fiyat politikası ve çıkış tarihi oldu. 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan T6 için Tosyalı şu ifadeyi kullandı:





"T6, herkesin rahatça ulaşabileceği yeni bir elektrikli araç olacak."





Bu açıklama, T6'nın mevcut modellere kıyasla çok daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle geleceğinin ve rekabetçi bir "halk tipi" model olacağının en güçlü sinyali olarak değerlendirildi.



