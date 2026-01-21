Togg'dan beklenen 'ucuz model' müjdesi geldi: Uygun fiyatlı yeni modelin adı ve çıkış tarihi belli oldu

Türkiye'nin elektrikli otomobil serüveninde yeni bir sayfa açılıyor. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yollardaki Togg sayısının 100 bini aştığını müjdelerken, markanın 'tabana yayılma' stratejisinin en önemli hamlesini de resmen duyurdu. Lüks segmentin ardından gözünü daha geniş kitlelere diken Togg, 'herkesin ulaşabileceği' uygun fiyatlı yeni modelin hem adını duyurdu hem de tarih verdi. İşte detaylar.
Elektrikli otomobil pazarındaki yerini sağlamlaştıran Togg, marka stratejisinde yeni bir döneme giriyor. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, markanın gelecek vizyonunu paylaşırken, geniş kitlelerin merakla beklediği "B Segmenti" aracın detaylarını ilk kez net bir şekilde açıkladı.
YENİ MODELİN ADI BELLİ OLDU
Bugüne kadar T10X ve yakında yollara çıkacak olan sedan model T10F ile premium segmente hitap eden Togg, "tabana yayılma" hedefini yeni modeliyle gerçekleştirecek. Fuat Tosyalı, daha küçük boyutlara sahip olacak ve bütçe dostu yapısıyla öne çıkacak bu yeni modelin adının T6 olduğunu duyurdu.
2027'DE PİYASAYA ÇIKACAK
Tosyalı'nın açıklamalarında en çok dikkat çeken detay, T6'nın fiyat politikası ve çıkış tarihi oldu. 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan T6 için Tosyalı şu ifadeyi kullandı:
"T6, herkesin rahatça ulaşabileceği yeni bir elektrikli araç olacak."
Bu açıklama, T6'nın mevcut modellere kıyasla çok daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle geleceğinin ve rekabetçi bir "halk tipi" model olacağının en güçlü sinyali olarak değerlendirildi.
ÜRETİM RAKAMLARI VE GELECEK HEDEFLERİ
Togg'un mevcut performansı ve gelecek projeksiyonlarına dair verileri de paylaşan Tosyalı, markanın büyüme ivmesine dikkat çekti:
MEVCUT DURUM: 2025 yılı içerisinde 40 bin adet üretim gerçekleştirildi ve halihazırda yollardaki Togg sayısı 100 bini aştı.
2026 HEDEFİ: Yıllık üretim kapasitesinin 60 bin adet ve üzerine çıkarılması planlanıyor.
2027 HEDEFİ: T6 modelinin de devreye girmesiyle birlikte yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.
GEMLİK TESİSİNE YENİ HAT
Togg yönetimi, uygun fiyatlı T6 modelinin getireceği yoğun talep artışını karşılamak adına üretim altyüsında da değişikliğe gidiyor. Mevcut durumda T10X ve T10F modelleri aynı platform üzerinde üretilirken, T6 için Gemlik'teki tesise tamamen yeni bir üretim hattı eklenecek.
YENİ MODELİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Lüks segmentteki araçlarıyla marka imajını başarıyla oturtan Togg, daha uygun fiyatlı T6 modeliyle "sürümden kazanma" stratejisine geçerek ölçek ekonomisinden faydalanmayı ve karlılığı artırmayı hedefliyor. Otomobilin fiyat bandı konusunda henüz net bir açıklama bulunmuyor ancak yakın zamanda konuyla ilgili beklentilerin şekillenmesi olası...