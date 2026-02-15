Yeni Şafak
Türkiye'nin en zengin 7 ilçesi belli oldu: TÜİK tek tek açıkladı

15:0715/02/2026, Pazar
TÜİK’in ‘Sosyoekonomik Seviye’ verileri Türkiye’de hane halkının sosyoekonomik yapısını ortaya koydu. Gelir, eğitim seviyesi ve meslek bilgilerinin referans alınmasıyla elde edilen bilgiler çarpıcı sonuçlar sundu. İşte Türkiye'nin en zengin 7 ilçesi...

Türkiye’deki hane halkının sosyoekonomik durumu ilk kez Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle ortaya konuldu. Sosyoekonomik Seviye (SES) rekoru 26 milyondan fazla hane için hesaplandı. Çalışma, hanelerin gelir seviyesini, eğitim düzeyi ve meslek bilgilerini derleyerek sosyoekonomik statülerini belirledi.

2022, 2023 ve 2024 verileriyle hazırlanan raporun referans dönemi 2023 yılı olarak belirlendi.

Araştırmaya göre yüzde 11,0'ı üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede bulunuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir, üst düzey sosyoekonomik grupları barındıran iller oldu.

En üst ve üst seviye grubundaki hanelerin yüzde 28,6'sı İstanbul'da, yüzde 11,5'i Ankara'da, yüzde 6,7'si İzmir, yüzde 3,9'u Bursa ve yüzde 3,3'ü ile Antalya'da bulunuyor.

İlçeler bazında yapılan analizlerde sosyoekonomik seviyesi en yüksek olan ilçeler de belli oldu. İşte Türkiye'nin en zengin 7 ilçesi...


1- Çankaya (Ankara)

2- Kadıköy (İstanbul)

3- Beşiktaş (İstanbul)

4- Etimesgut (Ankara)

5- Nilüfer (Bursa)

6- Bakırköy (İstanbul)

7- Güzelbahçe (İzmir)

