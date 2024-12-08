Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi

BMS Savunma Teknolojileri, geliştirdiği bu çözümlerle ihracat başarılarına da ulaştı.





Son olarak Asya kıtasındaki bir ülkeye muhtelif sayıda sabit ve döner kanatlı İHA ile bunların yönetiminin yapılacağı mobil komuta istasyonu teslim edilecek. Böylece araçların güvenli, etkin, kesintisiz bir şekilde görev yapması sağlanacak.





Sistemlerin kabulleri tamamlandı, İHA tipleri için 14'er kişiye Türkiye'de ikişer hafta eğitim verildi. İHA'ların teslimatları bu yıl tamamlanacak ve ürünler kullanıma alınacak.