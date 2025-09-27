Türkiye'nin raylı taşımacılığı ASPİLSAN bataryalarıyla güçleniyor

"Türkiye'de en büyük raylı sistem batarya üreticisi haline geldik"





ASPİLSAN Enerji'nin portföyünde 300'den fazla ürün olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:





"Denizde, havada, karada, deniz altında, yakın uzayda ve kısmet olursa ileride uzay projelerindeki ürünlerimizle AR-GE ve üretim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ürün gamımızdan biri de raylı sistemler. Raylı sistemler için ilk ürünlere Kayseri Ulaşım AŞ ile başladık. Sonra Samsun, devam eden süreç içerisinde Gaziantep, İstanbul, İstanbul metrosu, TCDD taşımacılık ve TÜRASAŞ ile farklı projeler sürdürdük. Bu projeler kapsamında da Türkiye'de en büyük raylı sistem batarya üreticisi haline geldik. Bu alan çok kıymetli, ülkemizde de gelişen bir alan. Hafif raylı taşımacılıktan metroya kadar farklı ürün gamlarına sahip, farklı özelliklerde bataryalarımızı raylı taşımacılık için ülkemizin hizmetine sunmuş durumdayız."