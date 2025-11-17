Türkiye'ye bomba gibi geliyor: Efsane modelin satış fiyatı açıklandı

MERAKLA BEKLENİYORDU! İŞTE, ÖZELLİKLERİ...

Yeni Chery TIGGO 7, dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneği ve 7 farklı sürüş modu ile satışa sunuluyor. Akıllı güç dağıtım sistemi, yol durumu ve lastik tutuşuna göre torku ön ve arka tekerlekler arasında otomatik ayarlayarak zorlu zeminlerde denge ve çekişi artırıyor.