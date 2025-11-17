Türkiye'ye bomba gibi geliyor: Efsane modelin satış fiyatı açıklandı

Chery Türkiye’nin yaptığı resmi duyuruya göre, yeni Chery TIGGO 7 artık Türkiye’de satışa çıktı. Model, 2 milyon 199 bin TL’den başlayan fiyatlarla Chery bayilerinde müşterilerle buluşmaya başladı.
Chery Türkiye, yenilenen Chery TIGGO 7’nin Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. Prestige donanımlı 4×2 ve yeni 4×4 versiyonlarıyla sunulan model, 2 milyon 199 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.
MERAKLA BEKLENİYORDU! İŞTE, ÖZELLİKLERİ...
Yeni Chery TIGGO 7, dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneği ve 7 farklı sürüş modu ile satışa sunuluyor. Akıllı güç dağıtım sistemi, yol durumu ve lastik tutuşuna göre torku ön ve arka tekerlekler arasında otomatik ayarlayarak zorlu zeminlerde denge ve çekişi artırıyor.
Güvenlik ve Yapısal Dayanım:
-Euro NCAP beş yıldız standartlarına uygun olarak geliştirildi.
-Gövdenin %60+ bölümü yüksek dayanımlı çelikten, kritik noktalar ise sıcak şekillendirilmiş çelikten üretildi.
-7 hava yastığı standart, AWD versiyonunda ise 8 hava yastığı bulunuyor.
-Yeni diz hava yastığı, çarpışmalarda sürücünün bacak yaralanmalarını azaltıyor.
-Arka koltuklarda elektronik çocuk kilidi yer alıyor.
Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS):
Toplam 19 akıllı sürüş destek sistemi sunuluyor. Bunlar arasında:
-ACC (Adaptif Hız Sabitleyici)
-AEB (Otomatik Acil Frenleme)
-LKA (Şerit Takip Asistanı)
Sistemler, şehir içi, otoyol ve park dahil tüm sürüş senaryolarını kapsayan kapalı bir güvenlik döngüsü oluşturuyor.
Görüntüleme ve Sürüş Kolaylığı:
-540° panoramik kamera (aracın altını da gösteriyor).
-Ön ve arka radarlar.
-HUD (Head-Up Display) ile hız ve navigasyon bilgileri ön cama yansıtılıyor.
Tasarım:
-Dış tasarımda daha dinamik bir görünüm sağlayan yüzer tavan tasarımı bulunuyor.
-Elmas dokulu ön ızgara, krom matris yapısıyla dikkat çekiyor.
-Gövdedeki zarif bel hattı ve kesintisiz arka stop tasarımı modern bir görünüm oluşturuyor.
-İç mekân zarafet ve fonksiyonelliği birleştirerek kalite hissini artırıyor.
İç Mekân Konforu:
-Ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma.
-Sürücü koltuğu için hafıza fonksiyonu.
-Yolcu koltuğu 4 yönlü elektrikli ayar.
-AQS hava kalite sistemi + negatif iyon arıtma, kabin havasını sürekli temiz tutuyor.
-Gece sürüşlerinde ambiyans aydınlatması.
-8 hoparlörlü premium ses sistemi.