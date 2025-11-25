Yeni Şafak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Düğmeye basıldı: Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

13:0825/11/2025, Salı
Dar gelirli ailelere müjde! Devlet, gelir desteği sağlayacak vatandaşlık maaşı için düğmeye bastı. 2026 pilot uygulamasıyla hayata geçirilecek vatandaşlık maaşı, geliri asgari ücretin altında kalan hanelere gelir desteği sağlayacak. Yeni modelin koordinasyonunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı birlikte yürütecek. Başvurular 2026 pilot uygulaması kapsamında alınacak. Peki vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

Vatandaşlık maaşı için düğmeye basıldı. 2026 pilot uygulamasıyla hayata geçirilecek vatandaşlık maaşı, geliri asgari ücretin altında kalan hanelere gelir desteği sağlayacak. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?


Başvuru sahipleri, hane geliri kriterlerini karşılaması durumunda desteğe hak kazanacak. Maaş miktarı, ailenin gelir durumuna göre belirlenecek. 

Ayrıca çalışabilir bireylere mesleki yönlendirme ve istihdam imkânı da sunulacak.


Kademeli olarak yayılacak


Yetkililer, programın temel amacının hiçbir hane gelirinin asgari ücretin altında kalmaması olduğunu belirtti. Pilot uygulamanın ardından sistemin kademeli olarak tüm yurda yayılması planlanıyor.

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları neler?


Hane gelirinin asgari ücretin altında olması

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Belirlenen belgelerle başvuruda bulunmak

Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman yapılacak?


Başvurular pilot illerde 2026 başından itibaren alınmaya başlanacak ve başvuru süreci resmi kurumlar üzerinden yürütülecek.

Vatandaşlık maaşı ne kadar sürecek?

Devlet desteği, hane gelirine göre belirlendiği için Vatandaşlık Maaşı, geliri asgari ücretin altında kalan ailelere ödenmeye devam edecek. Eğer ailedeki bireyler çalışabilir ve gelir elde etmeye başlarsa, maaş miktarı yeniden hesaplanacak ve gerektiğinde destek kademeli olarak düşürülecek.



Yeni modelin koordinasyonunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı birlikte yürütecek.

Yetkililer, programın temel amacının hiçbir hane gelirinin asgari ücretin altında kalmaması olduğunu vurguluyor. Böylece dar gelirli aileler, iş bulana veya gelirleri artana kadar bu destekten faydalanabilecek.

