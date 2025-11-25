Vatandaşlık maaşı ne kadar sürecek?

Devlet desteği, hane gelirine göre belirlendiği için Vatandaşlık Maaşı, geliri asgari ücretin altında kalan ailelere ödenmeye devam edecek. Eğer ailedeki bireyler çalışabilir ve gelir elde etmeye başlarsa, maaş miktarı yeniden hesaplanacak ve gerektiğinde destek kademeli olarak düşürülecek.







