EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI





EKK'da, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak.





TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ FAYDALANABİLECEK





Yeni sistemle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı bir açıklamada yeni sistem için "Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı biz bu sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız" demişti.