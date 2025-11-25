Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uçak hedefine kilitlendi: HÜRJET'in ilk seri üretim uçuşu yakın! İspanya kapısı da aralanıyor





İspanya imzası için geri sayım





Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik sözleşmenin de yakın zamanda imzalanması bekleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanyol yayın organı El Espanol'a yaptığı açıklamada, "TUSAŞ olarak tamamen hazırız. Artık haftaları sayıyoruz. Taraflar arasında çözümsüz herhangi bir konu kalmadı. Nihai tedarik sözleşmesinin kısa sürede imzalanması bekleniyor." dedi.





HÜRJET'in, temel olarak eğitim amaçlı tasarlanmış bir jet eğitim uçağı olduğuna işaret eden Demiroğlu, ancak yeni misyon ihtiyaçları veya varyant talepleri ortaya çıkması halinde TUSAŞ'ın bu gereksinimlere hızla uyum sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.