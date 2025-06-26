Yüzlerce yıllık konargöçer lezzet: Hasat başlıyor, kilosu 800 lira

Mesleğine başladığında iki kovan arısı olduğunu belirten Kahraman, "Şimdi 150 kovan arıya ulaştım ve yıllık 2 ton bal üretimi yapıyorum. Devletimiz arıcılar üzerine çok hassas. Türkiye'deki tüm muhtarlarımıza bizlere yardımcı olunması için talimat verilmesi ve finansal destekler nedeniyle çok memnunuz. Arıcılıktan elde ettiğim kazanç sayesinde çocuklarımı okuttum ve meslek sahibi yaptım. Buradan genç kuşaklara arıcılığı tavsiye ediyorum. Balın kilosu 800 liradan satılıyor, kazancı iyi bir meslek." ifadelerini kullandı.







