17 yıldır kaya düşmesi riski altındaki mahalleye '3 boyutlu' müdahale





Çok sayıda evin bulunduğu riskli alanda, akademisyenler tarafından yüksek teknolojili uçuşlar gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında elde edilecek verilerle üç boyutlu analizler yapılacak ve yamaçlardaki riskli bölgeler bilimsel yöntemlerle detaylı şekilde incelenecek.





Yapılacak teknik ve jeolojik değerlendirmelerin ardından Kaymaklı Mahallesi için en uygun ıslah modeli belirlenecek. Çalışmalar sonucunda kaya düşmelerine karşı mühendislik önlemlerinin yanı sıra, bölge için kentsel dönüşüm seçeneğinin de gündeme gelebileceği belirtildi.