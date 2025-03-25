Son günlerde etkili olan yoğun yağmur, İstanbul’daki barajlara yaradı. İSKİ verilerine göre, bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 79.85 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 6.27'ye gerileyen Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 65.05'e ulaştı. Peki, barajlarda doluluk oranı ne kadar oldu? İşte İstanbul barajlarında son durum.

1 /10 İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, günlerce süren kar yağışıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artış sürüyor.

2 /10 İSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti.

3 /10 İstanbul'un barajlarındaki hızlı yükselişten Alilbeyköy Barajı da nasibini aldı.

4 /10 Alibeyköy Barajında doluluk oranı yüzde 65.05'e kadar yükseldi. Barajda doluluk oranı geçtiğimiz Ekim ayı içinde yüzde 6.27'ye kadar gerilemişti.

5 /10 Baraj gölü havzasındaki hızlı yükseliş eskiden tamamen kuruyan üzerinde otomobille ilerlenebilen alanları tekrar suyla doldurdu.

6 /10 Baraj gölünün bazı alanlarında gölü korumak için yapılan tel örgülerin bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.

7 /10 Elmalı'da yüzde 94.54, Ömerli'de yüzde 92.15 İstanbul'a su sağlayan Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 94.54'e ulaştı. Özellikle Anadolu yakasına su sağlayan önemli barajlardan Ömerli Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.

8 /10 Bir dönem doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine gerileyen Terkos Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı yüzde 80.62 olarak ölçüldü.

9 /10 İstanbul'un barajlarında güncel doluluk oranları şu şekilde;