30 Ağustos konvoyu: Zafer Bayramı'nın 102. yılında 102 klasik yollarda

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, "Türk milleti için çok özel bir gün 30 Ağustos Zafer Bayramı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Kulübü olarak, her ulusal bayramda klasik otomobillerimizle, bize miras bırakılan bu manevi değerlerle ulusal bayramlarda konvoylarımızı oluşturuyoruz. Milli bayramlarımızı hep beraber klasik araçlarımızla kutlamak alışılagelmiş bir davranışımız oldu" dedi.