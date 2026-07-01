33 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi

İtiraz hakkı ve ücretsiz işlem garantisi

Yürürlüğe giren yeni sistemde, kaza mağduru vatandaşların cebinden komisyon veya vekalet ücreti gibi fazladan hiçbir masraf çıkmayacak. Eksperlerin yürüttüğü hasar ve değer kaybı tespit işlemleri için de vatandaş tarafından herhangi bir hizmet bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, tarafların eksper raporlarına itiraz etme hakkı güvence altına alındı. Raporun hazırlanmasını takip eden üç iş günü içerisinde hem vatandaşlar hem de sigorta şirketleri sonuca itiraz edebilecek. İtiraz edilmesi halinde sisteme yeni bir eksper atanacak, ancak bu durumda görevlendirilen ikinci eksperin ücreti itirazı gerçekleştiren tarafça karşılanacak.