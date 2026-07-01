33 milyon araç sahibini ilgilendiren karar: Bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi

Zorunlu trafik sigortasında yaklaşık 33 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kaza sonrası hasar onarımı ve değer kaybı süreçlerini tamamen sadeleştiren yönetmelikle birlikte, aracı kişi ve kurumlar sistemden çıkarılıyor. Artık değer kaybı tutarları, otomatik atanan eksperler tarafından hasarla eş zamanlı olarak belirlenip hak sahiplerine doğrudan ödenecek. İşte detaylar.
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasındaki yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği, kazaya karışan sürücüler için devrim niteliğinde yenilikler barındırıyor. Türkiye genelindeki yaklaşık 33 milyon araç sahibini kapsayan bu adımla birlikte, hasar onarım süreçleri ve değer kaybı tazminatı taleplerinde aracıların, komisyoncuların ve dolandırıcıların devri tamamen kapanıyor. Artık hasar ödemeleri ve değer kaybı tutarları tek bir dosya üzerinden, uzman eksperler tarafından anında belirlenerek hak sahiplerine ödenecek.
Otomatik eksper atama sistemi devrede
Yaşanan bir trafik kazasının ardından araç yetkili veya anlaşmalı bir servise, yahut herhangi bir kaporta ustasına götürüldüğünde süreç tamamen dijital olarak işleyecek. Kazaya dair belgelerin sisteme yüklenmesiyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden otomatik olarak bir eksper görevlendirilecek.
Bu aşamada hasar başvurularının bizzat araç sahibi tarafından yapılması zorunlu kılındı. Böylelikle vekalet yoluyla işlem yürüten aracı kişi ve kurumlar sistemin dışına itilerek haksız kazanç sağlayan kayıt dışı sektörün önüne geçilmiş oldu. Ayrıca mağdur vatandaşlar, tıpkı sigorta şirketleri gibi sistem üzerinden otomatik eksper talebinde bulunma hakkına sahip olacak.
40 bin lira üzerindeki hasarlara zorunlu inceleme
Yeni düzenleme, kaza sonrası ortaya çıkan hasar oranlarına yönelik net bir sınır da getiriyor. Buna göre, oluşan hasarın zorunlu trafik sigortası maddi teminat tutarının onda birini aşması durumunda eksper tayini zorunlu tutulacak. 2026 yılı için belirlenen maddi hasar teminat tutarının 400 bin lira olduğu göz önüne alındığında, 40 bin liranın üzerindeki tüm hasar işlemleri doğrudan eksperlerin incelemesine tabi olacak.
Günümüzde basit bir far değişiminin bile 30 bin lira seviyelerinden başladığı düşünüldüğünde, kaza süreçlerinin büyük bir çoğunluğunda otomatik eksper atamalarının devreye gireceği öngörülüyor. 40 bin liranın altında kalan daha küçük çaplı hasarlarda ise sigorta şirketi ile mağdur araç sahibi kendi aralarında anlaşma yoluna gidebilecek.
Değer kaybı fırsatçıları tarih oluyor
Kaza sonrası servislerden araç sahibi bilgilerine ulaşıp vekalet alarak yüksek değer kaybı tahsil edeceği vaadiyle ortaya çıkan fırsatçılar da bu yönetmelikle tarih oluyor. Araç sahiplerinden yüksek vekalet ve komisyon ücretleri talep eden bu kişilerin faaliyetleri durdurulurken, değer kaybı tazminatları doğrudan eksperlerin hasar tespiti sırasında hesaplanacak. Belirlenen bu değer kaybı tutarı anında hasar dosyasına işlenecek ve vatandaşın hesabına onarım bedeliyle birlikte tek seferde yatırılacak.
İtiraz hakkı ve ücretsiz işlem garantisi
Yürürlüğe giren yeni sistemde, kaza mağduru vatandaşların cebinden komisyon veya vekalet ücreti gibi fazladan hiçbir masraf çıkmayacak. Eksperlerin yürüttüğü hasar ve değer kaybı tespit işlemleri için de vatandaş tarafından herhangi bir hizmet bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, tarafların eksper raporlarına itiraz etme hakkı güvence altına alındı. Raporun hazırlanmasını takip eden üç iş günü içerisinde hem vatandaşlar hem de sigorta şirketleri sonuca itiraz edebilecek. İtiraz edilmesi halinde sisteme yeni bir eksper atanacak, ancak bu durumda görevlendirilen ikinci eksperin ücreti itirazı gerçekleştiren tarafça karşılanacak.