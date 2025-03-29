Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
40 yıl sonra bir ilk: İkisi bir arada bolluğu şaşırttı

40 yıl sonra bir ilk: İkisi bir arada bolluğu şaşırttı

09:4629/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Karadeniz'de son yılların en bereketli sezonu yaşanırken tezgahlarda yaklaşık kırk yıldır ikisi bir arada pek görülmeyen kırlangıç ve kalkan bolluğu şaşırttı.

Daha önce kilosu bin 500 TL'den satılan kırlangıç balığı bol avlanmasıyla birlikte fiyatı 500-600 TL'lere kadar gerilerken, kalkan balığı da bin TL'den satılıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erecek.

Sezonun bitimine az bir zaman kala, tezgahlarda özellikle kalkan ve kırlangıç bolluğu dikkat çekerken balıkçılar yaklaşık kırk yıldır kırlangıç ve kalkan balığını bir arada hiç bu kadar bol görmediklerini söyledi. 

Balıkçılardan Süleyman Çakır, yaklaşık 40 yıldır ilk kez bu sezon kırlangıç balığının bol avlandığını belirterek, "Bu sene kırlangıç çok bol çıktı. Kalkan'da 15-20 gün böyle biraz fazla çıkar daha sonra havyarını döker gider. Şu ana kadar Kalkan ve Kırlangıcı bir arada hiç bu kadar bol görmedim. Otuz kırk yıldır bu sektördeyim. Bu sezon gibi kırlangıç çıkmadı, bu sene çok bol çıktı. Daha önce kilosu bin 500 TL'ye satıyorduk şu anda 500-600 TL'ye düştü. Genelde Araklı, Akçaabat, Sürmene açıklarında avlanıyor. Kırlangıcın kafa kısmından çorba olur, geri kalanıyla da buğlama olur. Bundan sonrası için hamsi zaten yok, istavrit olur, hava iyi olursa mezgit olur. Şu anda tezgahlarda kalkan, kırlangıç, çupra, levrek, somon yer alıyor" dedi.

#Karadeniz
#Kırlangıç balığı
#Kalkan balığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen seminerleri iptal mi? Öğretmenlerin 2025 nisan mesleki çalışma programı ne zaman?