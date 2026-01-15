45 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta: Altınkale

KIŞ MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ





Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle travertenlere su ulaştırmak amacı ile uzatılan borulardan gelen 45 derecelik sıcak suyun anlık olarak donma seviyesine indiği görüldü. Termal suyun verildiği noktanın etrafında oluşan buz kütleleri dikkat çekti. Sıcak su ve buzun yan yana bir arada bulunduğu bölge, güzel görüntüler oluşturdu. Altınkale, karlar içinden yükselen sıcak su buharı ile seyirlik görüntüler sunuyor. Altınkale'deki eşsiz kış manzarası havadan da görüntülendi.