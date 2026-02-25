462 adet 3+1, 635 adet 2+1 daire! 46 blokta inşa edildi: Dev konut projesini Bakan Kurum paylaştı

'Hayal bile edemiyordum'





55 yıldır Cedit Mahallesi'nde oturan hak sahibi Tuncay Kardaş da eski mahallenin fiziki zorluklarına değinerek, "Bazı noktalarda adeta insanların ulaşamayacağı keçi yolu gibi yollarımız vardı. Buradan ayrıldıktan sonra yapılanların her aşamasında içimizde hep bir merak vardı. Acaba nasıl olacak, ne zaman bitecek, bittiğinde bu evlerde oturabilecek miyiz? Doğrusu hayal edemiyordum. Bugün örnek daireyi gezdik. Gördüğümüz manzara, evlerdeki kalite hiç tahmin etmediğim boyuttaymış. Şu anki gelinen aşamada artık mutlu sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Burada hak sahibi olduğu için çok mutlu oldum. Gerçekten elit bir mahallede oturmak, merkezi bir noktada olmak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor. Yani bu güvence bize devlet tarafından verildiği için aklımızda şahsen hiçbir soru işareti kalmadı. Yüzümüz gülüyor" diye konuştu.