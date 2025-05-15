50 milyon liralık altın vurgunu: 10 esnafı dolandırdı, 12 kilogram altınla sırra kadem bastı

Kahramanmaraş'ta altın pazarlamacısı olarak tanınan Ökkeş B., 10 kuyumcu atölyesinden aldığı yaklaşık 12 kilo altınla kayıplara karıştı. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, bu altının değerinin yaklaşık 50 milyon lira civarında olduğunu belirtirken, mağdur olan kuyumcu sayısının artabileceği uyarısında bulundu. İstanbul'dan sonra Türkiye'de altın takı üretiminde ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta, 'Vitrinci' olarak bilinen kuyumculara takı satan Ökkeş B., daha önce aldığı altınları düzenli bir şekilde ödemişti. Ancak son yapılan işlemler, kaybolan altınların büyük bir vurguna dönüşmesine yol açtı.
'50 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU
'Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, şu ana kadar emniyete başvuran kuyumcu sayısın 10 olduğunu ve bu sayının artabileceğini söyleyerek, “Altın pazarlamacısı diye tabir ettiğimiz bir şahıs, geçen hafta cuma günü ve daha öncesinden çalıştığı esnafa güven sağlayarak pazarlamak üzere imalatçılarımızdan topladığı yaklaşık 12 kilogram bilezik, kolye, küpe, yüzük gibi ürünleri toplayarak ortadan kaybolmuştur. 50 milyon lira civarında bir mağduriyet söz konusu. Şu anda emniyete müracaatı olan 10 kişi biliyoruz, bu artabilir de. Bu 10 kişinin ve Kuyumcular Odamızın şikayeti üzerine emniyet tarafından aranmaktadır” dedi.
'BİR ÇIRPIDA HARCANACAK BİR ŞEY DEĞİL'
Dolandırılan 10 esnafın büyük bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Öz, şunları söyledi: “Bu 10 esnafımız gerçekten mağdur durumdadır. Ekmeğini kazanmak için mücadele eden esnafımızın bu altınlarını alarak ortadan kaybolması gerçekten şehrimiz adına, özellikle sektörümüz adına çok utanç verici bir olaydır. Biz bu şahsın bir an önce bulunup, bu mağdur olan esnaflarımızın altınlarının tekrar iade edilmesini istiyoruz. Çünkü bu bir çırpıda yenecek, harcanacak bir şey değil. Ben buradan tüm Türkiye'deki kuyumcu esnaflarına sesleniyorum.
"Mutlaka bunu Türkiye'nin herhangi bir yerinde elden çıkarmak isteyecektir. Bunu görenlerin ya da bilenlerin emniyet müdürlüğümüze veyahut da Kahramanmaraş Kuyumcular Odamıza bilgi vermelerini özellikle rica ediyoruz. Çünkü bu ürünler yeni ürünler, vitrinci esnaflarımıza pazarlamak için buradan ayrılarak geri dönmemiştir. Şu anda altınlarını kaptıran firmalarımız da çalışmamaktadır."
"Biz özellikle bir an önce yakalanıp ele geçmesini talep ediyoruz ki bu tür mağduriyetler bir daha yaşanmasın diye. Bu şahsın görüldüğü yerde odamıza veya emniyet müdürlüğüne bilgi vermelerini ve bu şahsın bir an önce yakalanıp bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.”