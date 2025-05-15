50 milyon liralık altın vurgunu: 10 esnafı dolandırdı, 12 kilogram altınla sırra kadem bastı

'50 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU





'Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, şu ana kadar emniyete başvuran kuyumcu sayısın 10 olduğunu ve bu sayının artabileceğini söyleyerek, “Altın pazarlamacısı diye tabir ettiğimiz bir şahıs, geçen hafta cuma günü ve daha öncesinden çalıştığı esnafa güven sağlayarak pazarlamak üzere imalatçılarımızdan topladığı yaklaşık 12 kilogram bilezik, kolye, küpe, yüzük gibi ürünleri toplayarak ortadan kaybolmuştur. 50 milyon lira civarında bir mağduriyet söz konusu. Şu anda emniyete müracaatı olan 10 kişi biliyoruz, bu artabilir de. Bu 10 kişinin ve Kuyumcular Odamızın şikayeti üzerine emniyet tarafından aranmaktadır” dedi.





'BİR ÇIRPIDA HARCANACAK BİR ŞEY DEĞİL'





Dolandırılan 10 esnafın büyük bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Öz, şunları söyledi: “Bu 10 esnafımız gerçekten mağdur durumdadır. Ekmeğini kazanmak için mücadele eden esnafımızın bu altınlarını alarak ortadan kaybolması gerçekten şehrimiz adına, özellikle sektörümüz adına çok utanç verici bir olaydır. Biz bu şahsın bir an önce bulunup, bu mağdur olan esnaflarımızın altınlarının tekrar iade edilmesini istiyoruz. Çünkü bu bir çırpıda yenecek, harcanacak bir şey değil. Ben buradan tüm Türkiye'deki kuyumcu esnaflarına sesleniyorum.