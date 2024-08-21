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Ebrar Sitesi'nde binalar yükseldi: Bin 400 kişiye mezar olmuştu, örnek daireler ortaya çıktı

00:42 - 21/08/2024 Çarşamba
IHA

Kahramanmaraş'ta depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği depremin simgesi sitede yeni deprem konutları hızla yükselirken, örnek daire de ortaya çıktı.

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Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölge oldu. 59 binanın yıkıldığı mahallede 4 bin kişi hayatını kaybetti. 

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Depremin simge yerlerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde de onlarca bina yıkılmış, bin 400 kişi yaşamını yitirmişti. Deprem sonrası bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına hızla başlandı. 

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Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri yapılan alanda yeni konutlar hızla yükseldi. Örnek dairelerin de ortaya çıktığı alan dron ile görüntülendi.

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Devam eden çalışmalar neticesinde 174 gün sonra depremzedeler yeni evlerine kavuşacağı öğrenildi.

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Alanda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren ofis mimarı Yağmur Kekil, "Ebrar Siteleri 31 bloktan oluşuyor 21 bloğu 3+1, 5 bloğu ise 2+1 olarak tasarlandı. 2 bloğumuz ise tek katlı ticari binamız. Şu anda 21 bloğun kaba inşaatı tamamlandı. 3 bloğumuz da tünel kalıp imalatımız devam ediyor. 8 blokta iskelet mevcut. 15 duvar imalatımız tamamlandı. 6 blokta da duvar imalatımız devam ediyor. Şu anda 174 günümüz kaldı ve çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

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#Kahramanmaraş
#Ebrar Sitesi
#Dönüşüm
#Deprem
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