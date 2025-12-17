60 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: 65 yaşındaki ustaya Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

"Oğlum da bu işi yapıyor"





Meslek serüvenini anlatan Mehmet Şakar, "Bu mesleği 50 senedir yapıyorum. 40 sene Kırıkkale’de yaptım, 10 yıldır da Antalya’dayım. Babamın babası yapıyormuş, onun da babası dedeleri yapıyormuş. Ben 7’nci kuşağım" dedi.