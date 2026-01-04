Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İhracatçıya 59 milyar dolarlık finans desteği
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda konuştu. 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bolat, "2025 yılında ihracatçılarımıza Türk Eximbank üzerinden 54 milyar dolar ihracat finansman desteği sağladık. 2026 hedefimiz 59 milyar dolar" dedi.
Latin Amerika’da küresel haydutluk: ABD Maduro'yu kaçırdı
ABD tüm küresel kuralları altüst eden bir askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i başkent Karakas’tan kaçırdı. Dünyayı şoke eden haydutluğu Trump övünerek duyurdu. Venezuela’da Amerikan askerlerine ciddi bir direniş olmaması ise şaşırttı.
Mauro İcardi'de anlaşma tamam
Sarı-kırmızılılar, ‘Galatasaray Yüzyılı’nın simgelerinden Mauro İcardi’yle yola devam etme kararı aldı. Aslan'ın, Arjantinli yıldızla 2+1 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, 4.5 milyon avro kazanacak.