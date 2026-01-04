Latin Amerika’da küresel haydutluk: ABD Maduro'yu kaçırdı

ABD tüm küresel kuralları altüst eden bir askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i başkent Karakas’tan kaçırdı. Dünyayı şoke eden haydutluğu Trump övünerek duyurdu. Venezuela’da Amerikan askerlerine ciddi bir direniş olmaması ise şaşırttı.