Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD Maduro'yu kaçırdı

ABD Maduro'yu kaçırdı

04:004/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..

İhracatçıya 59 milyar dolarlık finans desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda konuştu. 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bolat, "2025 yılında ihracatçılarımıza Türk Eximbank üzerinden 54 milyar dolar ihracat finansman desteği sağladık. 2026 hedefimiz 59 milyar dolar" dedi.

Latin Amerika’da küresel haydutluk: ABD Maduro'yu kaçırdı

ABD tüm küresel kuralları altüst eden bir askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’i başkent Karakas’tan kaçırdı. Dünyayı şoke eden haydutluğu Trump övünerek duyurdu. Venezuela’da Amerikan askerlerine ciddi bir direniş olmaması ise şaşırttı.

Mauro İcardi'de anlaşma tamam

Sarı-kırmızılılar, ‘Galatasaray Yüzyılı’nın simgelerinden Mauro İcardi’yle yola devam etme kararı aldı. Aslan'ın, Arjantinli yıldızla 2+1 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, 4.5 milyon avro kazanacak.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tek Parti’ye ilk başkaldırı