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Abdülhamid Han sondaj gemisi Filyos'a ulaştı

09:50 - 3/08/2024 السبت
DHA

Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına katılmak için Akdeniz'den yola çıkan derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos Limanı'na ulaştı. Boğaz geçişlerinden önce 112 metre uzunluğundaki kulesinin 56 metrelik kısmı sökülen gemi, kule montajının ardından görev alanına hareket edecek.

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Derin deniz sondaj gemisi olan ‘Abdülhamid Han', Akdeniz'deki görevini tamamladıktan sonra Karadeniz'e doğru yola çıkmıştı. Geminin, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişinden önce 112 metrelik kulesinin 56 metrelik bölümü sökülmüştü.

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Türkiye'nin 7'nci nesil sondaj gemisi olarak bilinen envanterdeki 4'üncü sondaj gemisi, bu sabah saatlerinde Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'na ulaştı.

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 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, kule montajının ardından Karadeniz'deki görevine başlayacak.

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Yaklaşık 20 yıl Karadeniz'de görev yapması planlanan geminin ilk etapta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın kullandığı Filyos Limanı'nda kule montajı yapılacak.

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Gemi daha sonra kıyıdan 170 kilometre açıkta bulunan doğal gazın bulunduğu sahadaki çalışmalarına katılacak.

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#Zonguldak
#Sakarya Gaz Sahası
#Abdülhamid Han
#Filyos Limanı
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