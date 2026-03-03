Adana’da tarihi Taşköprü civarında balon dizmek için kayıkla nehre açılan iki kişi akıntıya kapıldı. Seyhan Nehri’nde el ele tutuşarak yardım bekleyen vatandaşlar, sualtı polisi ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

1 /14 Taşköprü civarında Seyhan Nehri’ne balon dizmek isteyen Şahin A. ve Kader K. kayıkla nehre açıldı. Bir süre sonra akıntının şiddetiyle Şahin A. ve Kader K. kayıkla sürüklenmeye başladı.

2 /14 Taşköprü ayağına yakın kayalara çarpan kayık orada kaldı. Şahin A. ve Kader K., korku içerisinde el ele tutuşup yardım bekledi.

3 /14 İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 /14 Sualtı polisleri ve itfaiye ekipleri, ikiliyi kurtarmak için çalışma başlattı.

6 /14 Sualtı polisi Kader K.’yı, itfaiye eri ise Şahin A.’yı sırtına alarak kayıktan köprünün ayaklarına getirdi.

7 /14 İkili daha sonra vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı.

