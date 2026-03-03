Yeni Şafak
Seyhan Nehri'nde can pazarı: Ele ele tutuşup yardım beklediler

3/03/2026, Salı
Adana’da tarihi Taşköprü civarında balon dizmek için kayıkla nehre açılan iki kişi akıntıya kapıldı. Seyhan Nehri’nde el ele tutuşarak yardım bekleyen vatandaşlar, sualtı polisi ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Taşköprü civarında Seyhan Nehri’ne balon dizmek isteyen Şahin A. ve Kader K. kayıkla nehre açıldı. Bir süre sonra akıntının şiddetiyle Şahin A. ve Kader K. kayıkla sürüklenmeye başladı. 

Taşköprü ayağına yakın kayalara çarpan kayık orada kaldı. Şahin A. ve Kader K., korku içerisinde el ele tutuşup yardım bekledi.

 İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

 Sualtı polisleri ve itfaiye ekipleri, ikiliyi kurtarmak için çalışma başlattı. 

 Sualtı polisi Kader K.’yı, itfaiye eri ise Şahin A.’yı sırtına alarak kayıktan köprünün ayaklarına getirdi.

İkili daha sonra vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı.

#Seyhan Nehri
#Adana
#Taşköprü
