Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi oldu: Türkiye'nin en yüksek ikinci barajına yoğun ilgi

"Artvin'imizin güzelliğini bütün dünyaya duyuruyoruz"

Ekip sağlık sorumlusu Hanife Vakhtin, "Ekibimiz Rusya'dan geldi. 2012 yılından beri Rope Jumping sporuyla ilgileniyorlar. Bugüne kadar 48 binden fazla güvenli atlayış yaptık. 5 kişilik kadromuz var. Bizler burada Artvin'imizin güzelliğini bütün dünyaya ve Artvin ilindeki insanlara, meraklılarına bu sporu sunmak için buraya geldik" dedi.