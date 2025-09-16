'Ağaçlar kesilmesin' diye çatıyı delerek korudular: Kafenin ortasında kaldı

"AĞAÇLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR"





Tayfun Kaya, "Bahçemizde elma, armut ve vişne ağaçlarımız vardı. Ancak Kars'ın sert iklim koşullarından dolayı üstünü kapatmak zorunda kaldık. Ustalar, 'çatıyı yapalım ama boşluklardan yağmur ve kar suyu sızar' dedi. Ağaçlar zarar görmesin diye bunu göze aldık, etraflarını köpükle kapattı. Ağaçları kesmedik. Şimdi hem ağaçlarımız büyüyor hem de meyve veriyor. Misafirlerimiz kafeye geldiklerinde içeride ağaçları görünce şaşırıyorlar. Ağaçlardan koparılan taze meyveleri yeme deneyimi de onlar için farklı bir anı oluyor. Kars merkezde meyve ağacı çok az kaldı. Biz de kalanları korumaya çalışıyoruz" dedi.