AK Parti büyük kongre tarihini duyurdu: Partiyi seçimlere taşıyacak kadro belirlenecek

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu. Kongre, 23 Şubat Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek. Kongrenin tarihi, partiyi seçimlere taşıyacak önemli kararların alınacağı süreç olarak büyük önem arz ediyor.
AK Parti'de kongre süreci devam ediyor.
İl kongreleri devam ederken, büyük kongre için de hazırlıklar hızla ilerliyor.
Tarih belli oldu
AK Parti’nin büyük kongre tarihi belli oldu.
Partiyi seçimlere taşıyacak kadro ve yönetimin belirleneceği büyük kongre, 23 Şubat Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
Ayrıca, il kongrelerinin tarihleri de netleşti.
Ankara İl Kongresi 5 Şubat Çarşamba, İstanbul İl Kongresi ise 8 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
Önemli kararlar alınması bekleniyor
Ankara'da düzenlenecek kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.
Kongrenin tarihi, partiyi seçimlere taşıyacak önemli kararların alınacağı süreç olarak dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 il kongresine katılımı öngörülüyor.
Yarın Samsun ve Ordu’da olacak olan Erdoğan, pazar günü ise Rize ve Trabzon kongrelerine katılacak.
Erdoğan’ın, 10 Ocak’ta Denizli ve Aydın’da, 11 Ocak’ta Diyarbakır- Şanlıurfa, 17 Ocak’ta Kayseri ve Konya’da, 18 Ocak’ta Mersin ve Adana’da, 24 Ocak’ta Malatya’da, 25 Ocak’ta Van’da, 31 Ocak’ta Antalya, 1 Şubat’ta İzmir’de, 3 Şubat’ta Ankara’da ve 8 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek kongrelere katılması bekleniyor.
Erdoğan, bazı kongrelere ise telekonferans ile katılarak partililere seslenecek.