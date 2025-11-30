Yeni Şafak
Aksaray’da yol ortasında palalı saldırı: Bir kişi yaralandı

Aksaray’da yol ortasında tartıştığı şahsın palalı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 814 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selçuk A. (39) isimli şahıs tartıştığı kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından sokak ortasında palalı saldırıya uğradı. Palayla aldığı darbelerle ağır yaralanan Selçuk A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki yaralı şahsa ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı.

 İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan şahıs Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

Öte yandan, görevini yapmak için olay yeri çevresinde bulunan gazeteciler, emniyet şeridi çekilmemesine rağmen polis ve bekçiler tarafından itilerek kovuldu. Vatandaş ise sonradan çekilen emniyet şeridi içinde bırakıldı.


Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.


